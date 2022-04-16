الخارجية الروسية: نتوقع بألا تتباطأ لندن في الاستجابة لطلب زوجة ميدفيدتشوك

عبرت وزارة الخارجية الروسية عن أملها بألا تتباطأ لندن في الاستجابة لطلب زوجة السياسي الأوكراني المعارض، فيكتور ميدفيدتشوك، بشأن مبادلته بالبريطانيين المحتجزين في جنوب شرق أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في صفحتها على "التلغرام، اليوم السبت: "ربما يكون (رئيس الوزراء البريطانيا) بوريس جونسون الذي زار كييف مؤخرا على علم بمصير مواطنين اثنين لجلالة الملكة، ولن يتأخر بالجواب. وستتحدث (وزيرة الخارجية البريطانية) ليز تراس، عما الذي كانا هاذان البريطانيان يفعلانه هناك من حيث المبدأ".

وتوجهت أوكسانا مارتشينكو، زوجة السياسي الأوكراني المعتقل، فيكتور مدفيدتشوك، علنا، سابقا، بنداء إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تطلب مساعدته في إطلاق سراح زوجها.

وأفاد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، باحتجاز مدفيدشوك، ونشر صورا لرجل يشبهه مقيد اليدين. واقترح زيلينسكي مبادلته بأسرى حرب أوكرانيين.

وأسرت القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية في جنوب شرق أوكرانيا، قبل أيام، مواطنين بريطانيين اثنين - أيدن إيسلين، وشون بينر - بسبب مشاركتهما في الأعمال العدائية في أوكرانيا كمرتزقين إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: تاس