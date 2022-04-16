الرئاسة التركية تدين اقتحام الأقصى وتؤكد: المسجد الأقصى والقدس خط أحمر

دانت الرئاسة التركية بشدة، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتداءها على المصليين فيه، مشددة على أن المسجد والقدس "خط أحمر" بالنسبة لأنقرة.

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وخلال مشاركته في فعالية بمكتبة "الفاتح" المركزية في إسطنبول، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن: "أود أن أعبر عن إدانتنا الشديدة للأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك".

وتابع قالن: "نود أن نؤكد مثلما قال رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان أن المسجد الأقصى، والقدس هما خط أحمر بالنسبة لنا".

ويأتي ذلك بعد أن اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، أمس الجمعة، المسجد الأقصى، أثناء تواجد المصلين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقال المئات.

المصدر: "الأناضول"