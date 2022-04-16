 
مباشر

الرئاسة التركية تدين اقتحام الأقصى وتؤكد: المسجد الأقصى والقدس خط أحمر

أخبار العالم

الرئاسة التركية تدين اقتحام الأقصى وتؤكد: المسجد الأقصى والقدس خط أحمر
AP Emrah Gurel
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stry

دانت الرئاسة التركية بشدة، اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى واعتداءها على المصليين فيه، مشددة على أن المسجد والقدس "خط أحمر" بالنسبة لأنقرة.

إقرأ المزيد
سوريا تدين بأشد العبارات اقتحام الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين
سوريا تدين بأشد العبارات اقتحام الأقصى والاعتداء على الفلسطينيين

وخلال مشاركته في فعالية بمكتبة "الفاتح" المركزية في إسطنبول، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن: "أود أن أعبر عن إدانتنا الشديدة للأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى المبارك".

وتابع قالن: "نود أن نؤكد مثلما قال رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان أن المسجد الأقصى، والقدس هما خط أحمر بالنسبة لنا".

ويأتي ذلك بعد أن اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، أمس الجمعة، المسجد الأقصى، أثناء تواجد المصلين، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين داخله واعتقال المئات.

المصدر: "الأناضول"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا