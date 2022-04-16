رومانيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها ابتداء من غدا الأحد

أفاد التلفزيون الروماني، اليوم السبت، بأن رومانيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها في البحر الأسود ونهر الدانوب ابتداء من غدا الآحد.

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ونقل التلفزيون عن الإدارة البحرية الرومانية أنه وفقا للقيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "يحظر دخول كل سفينة تبحر تحت العلم الروسي بما في ذلك السفن التي غيرت علمها إلى علم أي دولة أخرى أو غيرت تسجيلها الروسي إلى تسجيل في أي دولة أخرى بعد 24 فبراير الماضي، إلى الموانئ الرومانية".

وشددت الإدارة أن الحظر يشمل أيضا اليخوت وقوارب النزهة، مشيرة إلى أن السفن التي يحتاج طاقمها إلى مساعدة إنسانية وناقلات البضائع إلى دول الاتحاد الأوروبي، مستثناة من قرار الحظر.

المصدر: تاس