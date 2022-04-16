وزير العدل الألماني: إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تعني "دخولنا في الحرب"

صرح وزير العدل وحماية حقوق المستهلكين الألماني، ماركو بوشمان، أن إمدادات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا "لا تعني دخول" بلاده في الحرب.

إقرأ المزيد

وقال في حديث لصحيفة "بيليد"، اليوم السبت: "يحظر ميثاق الأمم المتحدة الحروب من حيث المبدأ باستثناء واحدة، وهي الحرب الدفاعية. وهذه هي الحرب التي تجريها أوكرانيا".

وأضاف: "بالتالي، إذا كانت تتمتع بالحق في الدفاع عن النفس، فإن الدعم من خلال إمداد الأسلحة لا يمكن أن يؤدي إلى حقيقة أن من يوفر هذه الأسلحة (لأوكرانيا) سيصبح طرفا مشاركا فيها".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الاثنين الماضي، إن كييف تحتاج إلى الأسلحة الثقيلة، معبرة عن اعتقادها أن "هذا ليس وقتا للأعذار في هذا الأمر".

المصدر: تاس