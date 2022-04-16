لوبان: ستتضاعف فواتير الفرنسيين عدة مرات إذا توقف تصدير الغاز الروسي لأوروبا

قالت مرشحة اليمين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، إن فواتير الغاز في فرنسا ستتضاعف عدة مرات في حال أوقفت الولايات المتحدة استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت لوبان، منافسة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية، في تصريح صحفي، إن "الأمريكيين، الذين سيبيعون لنا الغاز المسال ويحصلون على ربح كبير منه، كان بإمكانهم تحويل أموال إلى فرنسا كتعويض عن خسائر العقوبات ضد روسيا".

وفي وقت سابق علقت مارين لوبان حول الامتناع عن استيراد المواد الهيدروكربونية الروسية، ووصفت هذه الخطوة بـ"سياسة الانتحار لأوروبا كلها".

المصدر: سبوتنيك