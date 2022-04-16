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أردوغان يستقبل بارزاني في إسطنبول ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

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أردوغان يستقبل بارزاني في إسطنبول ويبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
AP Pool Presidential Press Service
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني.
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بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

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وفي بيان لها، أفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن أردوغان التقى بارزاني في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول.

وأشار البيان إلى أن "الجانبين بحثا الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية".

المصدر: "الأناضول"

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