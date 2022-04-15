روسيا تتهم كييف بالتحضير لاستهداف مجموعة من اللاجئين في شرق أوكرانيا

اتهمت وزارة الدفاع الروسية الحكومة الأوكرانية بالتحضير لاستهداف مجموعة من اللاجئين في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، بغية إلقاء اللوم على القوات الروسية في الاعتداء.

وصرح قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة بأن موسكو تملك "معلومات موثوق بها تشير إلى تحضير نظام كييف استفزازا مروعا جديدا على غرار ما حصل في مدينة كراماتورسك بغية إلقاء اللوم على العسكريين الروس في جرائم حرب مزعومة تشمل الإبادة الجماعية للمدنيين".

وتابع: "لهذا الغرض ستشن بطارية تابعة للواء الصاروخي الـ19 للجيش الأوكراني في المستقبل القريب ضربة باستخدام منظومة "توتشكا أو" على تجمع لللاجئين في محطة القطارات بمدينة لوزوفايا".

وقال ميزينتسيف إن الهجوم سينفذ من جهة قرية ستاروميخايلوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، بغية تحميل القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك المسؤولية عن الهجوم.

واتهم الجنرال الروسي السلطات الأوكرانية بـ"المعاملة اللاإنسانية لمصير المدنيين الأوكرانيين" و"تجاهل كافة الأعراف الأخلاقية والقانون الإنساني الدولي"، مشددا مرة أخرى على أن روسيا لا تستخدم صواريخ "توتشكا أو" في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

واختتم البيان بالقول: "مع مراعاة المذكور أعلاه، نحذر دول ما يسمى "الغرب المتحضر" بقيادة الولايات المتحدة مسبقا من أن روسيا تملك قاعدة أدلة عملياتية بخصوص الجرائم المروعة الجديدة التي يحضر نظام كييف لاقترافها".

المصدر: RT