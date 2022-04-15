وزيرة فنلندية: تقدمنا بطلب الانضمام إلى حلف الناتو "مرجح جدا"

أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية الفنلندية، تيتي توبوراينين، أنه "من المرجح جدا" أن تتقدم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وقالت الوزيرة عبر قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الجمعة، إن "ذلك من المرجح جدا، لكن القرار لم يتخذ بعد".

وأضافت توبوراينين "يبدو أن الفنلنديين قد اتخذوا قرارهم وهناك أغلبية كبيرة تؤيد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وكانت رئيسة الحكومة الفنلندية سانا مارين قد أشارت الأربعاء خلال زيارة إلى السويد التي تدرس أيضا طلب الانضمام للحلف، أنه سيتم حسم الخيار "في غضون أسابيع قليلة" بعد مناقشة في البرلمان.

يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، كانت انتقدت وزيرة خارجية السويد آن ليندي عن تهديد محتمل قد تواجهه دولتها وفنلندا من قبل روسيا، محذرة من أنها تصب في مصلحة حلف الناتو.

وقالت زاخاروفا، في معرض تعليقها على كلام ليندي عن ضرورة منع روسيا من "تهديد السويد وفنلندا بأي شكل من الأشكال": "هذه التصريحات غير ذكية ولا تستند إلى أي حقائق وتأتي في مجرى الدعاية والاستفزاز".

المصدر: "أ ف ب" + RT