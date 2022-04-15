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الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم صاروخي أوكراني على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على دنيبرو

مشرعون أمريكيون يزورون تايوان ويحذرون الصين من دفع ثمن "دعمها لروسيا"

أخبار العالم

مشرعون أمريكيون يزورون تايوان ويحذرون الصين من دفع ثمن
Globallookpress Rod Lamkey - CNP
المشرع الأمريكي ليندسي غراهام
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حذر السناتور الأميركي ليندسي غراهام الصين من أنها ستدفع ثمن "دعمها لروسيا" في خضم الحرب في أوكرانيا.

وجاء ذلك خلال زيارة أعضاء في الكونغرس إلى تايوان، اليوم الجمعة، أكدوا خلالها رغبة واشنطن في عدم التخلي عن الجزيرة.

وأكد غراهام أن الولايات المتحدة تقف "إلى جانب تايوان" التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وتقول إنها ستستعيدها وبالقوة إذا لزم الأمر.

وأضاف أن "التخلي عن تايوان سيعني التخلي عن الديموقراطية والحرية".

وحذر من أن الولايات المتحدة "ستبدأ في جعل الصين تدفع ثمنا أكبر لما تفعله في العالم. دعم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يجب أن يكون له ثمن". 

وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات للدفاع عن تايوان في حالة وقوع هجوم صيني، أجاب غراهام أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

المصدر: "أ ف ب"

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