مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات بحادث سير في زيمبابوي

أعلنت شرطة زيمبابوي، اليوم الجمعة، مصرع 35 شخصا وإصابة 71 آخرين بجروح جراء حادث سير لحافلة تنقل أعضاء كنيسة صهيون المسيحية في منطقة شيمانيماني شرق البلاد.

وجاء في تغريدة للشرطة على "تويتر": " تعلن شرطة زيمبابوي وقوع حادث مروري مميت في منطقة شيمانيماني ليلة أمس في حوالي الساعة 22:00 (بالتوقيت المحلي)، إثر انحراف حافلة " تشارلز لوانجا" عن الطريق وعلى متنها 106 أعضاء من كنيسة صهيون المسيحية".

وأضافت الشرطة أن "الحادث أسفر عن مصرع 35 شخصا وإصابة 71 آخرين بينهم 13 في حالة خطرة. وقد تم نقل جثث الضحايا والجرحى إلى مستشفى تشيبينجي".

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس سلامة المرور في زيمبابوي، يقع حادث سير في زيمبابوي كل 15 دقيقة ويموت خمسة أشخاص كل يوم، أي ما يعادل حوالي 153 شخصا كل شهر.

المصدر: "سبوتنيك"