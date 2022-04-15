وزير تركي: نعمل على إعادة 22 سفينة تركية عالقة في شواطئ أوكرانيا

أعلنت أنقرة، وجود 22 سفينة تركية محملة بالحبوب والحديد عالقة في شواطئ البحر الأسود من جهة أوكرانيا، مؤكدة أنها تبذل جهدا لإعادتها.

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وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو: "لدينا 22 سفينة تنتظر على ساحل البحر الأسود بأوكرانيا، معظمها مملوكة لأتراك، وهناك أيضا سفن ترفع العلم التركي. نحتاج لنقل تلك السفن من هناك".

وأشار إلى أنهم أجروا مشاورات مع سفير أوكرانيا بأنقرة بخصوص جلب تلك السفن من هناك، مضيفا: "في البداية كان هناك أكثر من 200 من أفراد الطواقم على متن تلك السفن، قمنا بإجلاء بعضهم، 90 منهم لازالوا موجودين هناك، لكنهم لم يطلبوا الإجلاء، ولا يريدون مغادرة سفنهم".

وأوضح أن "تلك السفن محملة بكميات من الحبوب وزيت عباد الشمس والحديد، حيث لا تزال تنتظر هناك منذ ما يقرب من 50 يوما".

ولفت إلى أنهم على اتصال دائم بالبحارة الأتراك هناك، كما يواصلون المحادثات مع كل من روسيا وأوكرانيا بخصوص أمن وسلامة السفن التركية وطواقمها.

المصدر: "الأناضول"