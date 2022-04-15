مجلس الاتحاد الروسي: الغرب يسبب الجوع في العالم بعقوباته غير الشرعية

صرح أندريه كليموف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لحزب "روسيا الموحدة"’، أن خطر الجوع في العالم سيكون نتيجة للعقوبات غير القانونية التي فرضها الغرب على روسيا.

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وقال كليموف في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام الآسيوية والإفريقية: "تتطور أزمة الغذاء بسبب قرارات واشنطن وبروكسل لإغلاق أجواء الاتحاد الأوروبي (أمام الطائرات الروسية). والآن يتعين علينا من أجل إيصال المواد الغذائية أن ننقلها عبر البحرين الأسود والمتوسط... لا يمكننا إيصالها".وأضاف أنه من الضروري عمل ذلك حاليا عبر فلاديفوستوك، كما يجب دفع ثمنها بالروبل.

وذكر كليموف أن الدول الغربية حظرت على شركات النقل الأجنبية تقديم خدماتها لروسيا، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير الأسمدة المعدانية من روسيا وبيلاروس. وتابع: "الغرب يسبب الجوع في العالم".

كما عبر السياسي الروسي عن اعتقاده بأنه من الضروري "إلغاء القيود غير الشرعية الخاصة بوسائل النقل والأموال، وذلك بطرق دبلوماسية وعبر الضغط الاجتماعي".

ولفت إلى أن العديد من بلدان العالم "تعاني من مشاكل جدية" بسبب الأعمال غير الشرعية للدول الغربية، مشيرا إلى أن هذه القضايا قد تشمل البلدان الإفريقية أيضا.

المصدر: نوفوستي