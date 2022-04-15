اتهام المرشح لحاكم ولاية نبراسكا الأمريكية بالتحرش الجنسي

اتهمت ثماني نساء، المرشح لمنصب حاكم ولاية نبراسكا، تشارلز هيربستر، بالتحرش الجنسي بهن، مما دفع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للدعوة إلى إنهاء حملته الانتخابية.

إقرأ المزيد

وقالت السيناتورة، جولي سلامة، في بيان وقعته مع عشرات من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين: "نشيد بالنساء الشجاعات اللواتي تقدمن للإبلاغ بالحقيقة عما تعرضن له على يد تشارلز هيربستر".

ووصف البيان الادعاءات، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة، بأنها "قضية شخصية وأساسية في السلوك الإنساني".

وأضافت سلامة في بيانها: "سلوك تشارلز هيربستر غير مقبول بتاتا لأي شخص، خاصة لمن يسعى لمنصب عام"، معتبرة أن "تصرفات هيربستر تجعله غير مؤهل للخدمة العامة".

وأكدت سلامة نفسها، نبأ اعتداء هيربستر عليها في عام 2019 عندما كانت تبلغ من العمر 22 عاما. وقالت: "أنا لا أسعى للحصول على اهتمام إعلامي أو أي مكسب آخر، ببساطة لن أكذب وأقول إن ذلك لم يحدث"، مضيفة أنها طلبت الخصوصية لعائلتها.

وأفادت The Examiner، في تقرير، بأن هيربستر لمس سلامة بشكل غير لائق دون موافقتها. كما تضمنت تقارير من نساء أخريات قلن إنه لمسهن بشكل غير لائق بين 2017 وهذا العام.

لكن هيربستر نفى المزاعم يوم الخميس ووصف القصة بأنها "خدعة سياسية قذرة سخيفة لا أساس لها من الصحة".

المصدر: the hill