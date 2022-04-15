السفارة الروسية لدى مينسك تنفي الأنباء عن اكتظاظ مشافي مدينة بيلاروسية بجرحى الجنود الروس

نفت السفارة الروسية في بيلاروس، اليوم الجمعة، الاشاعات عن الاكتظاظ المزعوم لمستشفيات مدينة غوميل البيلاروسية بالجنود الروس الجرحى، واصفة إياها بـ "المزيفة".

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وجاء في بيان صدر عن السفارة ونشر على صفحتها في "فيسبوك": "تداولت في شبكة الإنترنت في الأونة الأخيرة، وقبل كل شيء في صفحات مجهولة على "التلغرام" أنباء تتحدث عن "الاستيعاب الزائد" للمستشفيات بمقاطعة غوميل البيلاروسية، بالجنود الروس الجرحى أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ونشير إلى أن هذه الأنباء لا تتفق مع الواقع".

وأكدت السفارة أنها في اتصال دائم مع قيادة المستشفيات الواقعة في المناطق البيلاروسية المجاورة لأوكرانيا وخاصة في مدن غوميل وموزير وناروفلا. وأضافت: "تقول هذه المؤسسات الطبية أنه لا تتوفر لديها أي معلومات تؤكد صحة هذه الإشاعات. نشهد مرة أخرى استفزازا لا تدعمه أي حقائق من جانب خصومنا".

وشددت السفارة على أن هذه الأنباء "تتفق مع منطق الحملة الإعلامية الواسعة لشيطنة روسيا وبيلاروس، التي تقوم بها مؤسسات أوكرانية وبدعم من المدربين الغربيين".

المصدر: تاس