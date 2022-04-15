"واشنطن بوست" لا تستبعد إرسال موسكو مذكرة لواشنطن حول إمدادات كييف بالأسلحة

رجحت صحيفة "واشنطن بوست" أن تكون موسكو قد أرسلت مذكرة إلى واشنطن، حول إمدادات كييف بأسلحة الناتو، ما من شأنه أن يفاقم الوضع هناك ويؤدي في الوقت نفسه إلى "عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وقالت الصحيفة إن المذكرة، التي تزعم حصولها على نسخة منها، تم إرسالها على خلفية الإعلان عن مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

ووفقا لتقارير إعلامية، تم تسليم المذكرة إلى وزارة الخارجية الأمريكية من قبل السفارة الروسية في واشنطن.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة الخارجية الأمريكية على هذه المعلومات.

ونقلت الصحيفة عن مقتطف من المذكرة جاء فيه: "ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى وقف العسكرة غير المسؤولة لأوكرانيا، والتي تنطوي على عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن ستقدم لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار تشمل المدفعية وناقلات الجند المدرعة وطائرات الهليكوبتر.

كذلك صرح البنتاغون أنه يجري نقل 200 ناقلة جند مدرعة من طراز "M113" و 18 مدفع "هاوتزر" عيار 155 ملم من عيار الناتو و40 ألف قذيفة، إلى القوات الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت حزمة المساعدات البالغة قيمتها 800 مليون دولار 11 طائرة هليكوبتر روسية أو سوفيتية الصنع من طراز "مي-17"، وذخائر و100 سيارة جيب مدرعة، و500 صاروخ جافلين.

المصدر: نوفوستي