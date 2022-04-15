هولاند يدعو للتصويت لماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

دعا الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، الفرنسيين إلى التصويت لإيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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واعتبر هولاند في تصريح لقناة TF1، إن المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبين "ستشكك في مبادئنا وقيمنا"، مشددا على أن "الأمر الأساسي هو فرنسا وتماسكها ومستقبلها الأوروبي".

وحل ماكرون أولا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية يوم الأحد الماضي بحصوله على 27.85 بالمئة من الأصوات، فيما جاءت لوبين في المركز الثاني بنسبة 23.15% من الأصوات. وسيتواجه المرشحان في الجولة الثانية في 24 أبريل.

وحل المرشح اليساري الراديكالي، جان لوك ميلانشون، في المركز الثالث بنسبة 21.95% من الأصوات. ودعا ناخبيه إلى "عدم إعطاء صوت واحد" للوبين.

المصدر: أ ف ب