رئيس البرلمان الصيني: مستعدون للتعاون مع روسيا بشأن أوكرانيا

قال لي تشانشو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن الصين مستعدة لإجراء اتصالات وثيقة مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف لي تشانشو خلال اجتماع عبر الفيديو مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو: "رأينا أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لكن الخلافات (المواقف وبعض وجهات النظر) لم يتم القضاء عليها بالكامل بعد.. نحن مستعدون للاتصال الوثيق مع زملائنا الروس بشأن هذه القضية".

وأضاف لي تشانشو أنه من أجل حل الأزمة في أوكرانيا، من المهم الالتزام بالمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة: "نظرا للمخاوف المشروعة لجميع الدول، بما في ذلك الأطراف المعنية في مجال الأمن، فمن المهم من خلال الحوار والمفاوضات حل جميع النزاعات سلميا".

وشدد على أن "الصين مصممة دائما على دفع عملية التفاوض بشأن الأزمة الأوكرانية وفق مبدأ العدالة".

المصدر: نوفوستي