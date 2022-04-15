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عرض جواز سفر لعميل في الاستخبارات الأمريكية قتل في ماريوبول

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عرض جواز سفر لعميل في الاستخبارات الأمريكية قتل في ماريوبول
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أظهر مقاتلو إحدى الوحدات الشيشانية العاملة في دونباس جواز سفر لأحد عملاء الاستخبارات الامريكية ويدعى جوزيف كلارك، وكان قد قضي عليه في المعارك بماريوبول في منطقة دونباس.

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وعلّق وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني، أحمد دودايف، مشيرا إلى أن عميل الاستخبارات الامريكية هذا الذي قاتل في دونباس ضد القوات الروسية وقوات جمهورية دونباس الشعبية وجد "ملجأه الأخير" هنا، والمصير ذاته سيلقاه أمثاله الآخرون.

يشار إلى أن عدد الأسرى من مشاة البحرية  التابعين للقوات الأوكرانية في ماريوبول قد ارتفع إلى 1350 شخصا ، بينهم مرتزقة بريطانيون.

المصدر: RT

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