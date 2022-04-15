لاهاي.. 12 سنة سجنا ضد مدير سجن أفغاني بسبب جرائم تعود للثمانينيات

أصدرت محكمة هولندية، أمس الخميس، حكما بسجن مدير سجن أفغاني سابق لمدة 12 سنة، لإدانته بارتكاب جرائم حرب في منشأة بكابول في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت المحكمة الإقليمية في لاهاي إن عبد الرزاق رفيف عامل السجناء بوحشية، وحرمهم بشكل تعسفي من حريتهم، معتبرة هذه الممارسات جرائم حرب.

وأضافت أن رفيف أدى دورا أساسيا على صعيد استغلال السجناء في سجن "بولي شرقي" بين سنة 1983 وسنة 1988 حينما كان يتولى فعليا القيادة والسيطرة على هذه المنشأة.

وقالت المحكمة إن آلاف السجناء تعرّضوا للتعذيب وبعضهم أعدموا.

وادعى عبد الرزاق رفيف أن هويته مزورة، وأن اسمه الحقيقي هو عبد الرفيف، وهو ليس الشخص المطلوب للعدالة، وقد تعهد محاميه باستئناف الحكم.

وبدأت السلطات الهولندية تحقيقاتها في هذه القضية عام 2012 بعدما أشارت مدوّنات إلى أن آمر سجن بولي شرقي يعيش في هولندا، حيث أوقف في العام 2019.

المصدر: سبوتنيك