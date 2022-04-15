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يريفان تعلن عقد اجتماع مع أنقرة في فيينا في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين

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يريفان تعلن عقد اجتماع مع أنقرة في فيينا في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين
Globallookpress
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أعلنت وزارة خارجية أرمينيا أن يريفان وأنقرة اتفقتا على عقد الاجتماع المقبل للممثلين الخاصين للبلدين في فيينا لتطبيع العلاقات بينهما.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأرمنية، فاهان هونانيان: "هناك اتفاق مبدئي بين الطرفين أن الاجتماع القادم للممثلين الخاصين سيكون في فيينا"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وأضاف بيان وزارة الخارجية أن يريفان تقترح على أنقرة فتح الحدود البرية لأولئك الذين لديهم جوازات سفر دبلوماسية كجزء أولي من تطبيع العلاقات.

إلى ذلك صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمس الخميس بضرورة عقد اجتماعات بين الممثلين الخاصين لأنقرة ويريفان في تركيا أو أرمينيا.

وكانت أنقرة ويريفان قد عينتا المبعوثين الخاصين لكل منهما في منتصف ديسمبر الماضي، تمهيدا للتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، إذ أنه لم تقم كل من تركيا وأرمينيا يوما علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، وحدودهما البرية مقفلة منذ عام 1991.

المصدر: تاس

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