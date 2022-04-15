الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مجموعة هاكرز يزعم أنها مرتبطة بكوريا الشمالية

أفادت وزارة المالية الأمريكية بفرض عقوبات، أمس الخميس، على مجموعة هاكرز "Lazarus Group" التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بكوريا الشمالية.

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وكتبت الوزارة في صفحتها على "تويتر" أنه تم الإدراج على القائمة السوداء لمحفظة عملة "Ethereum" المشفرة التي تزعم واشنطن أنها مرتبطة بمجموعة الهاكرز تلك. وقالت: "أدرجت وزارة المالية رقم المحفظة بالعملة الرقمية التي تملكها مجموعة "Lazarus Group".

وذكرت الوزارة في بيانها رقم المحفظة الرقمية مؤكدة أن مجموعة الهاكرز مرابطة في بيونغ يانغ.

من جانبه نشر مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي (FBI)، أمس الخميس بيانا أعلن فيه عن تورط مجموعة الهاكرز هذه، إلى جانب مجموعة هاكرز "APT3" في حادث سرقة عملة "Ethereum" المشفرة بقيمة 620 مليون دولار.

وقال البيان: "أثناء تحقيقنا نجحنا في التأكيد أن مجموعتي "Lazarus Group" و"APT3" وهما المجموعتان الموجودتان في المجال السيبراني ولهما صلة بكوريا الشمالية، مسؤولتان عن سرقة عملة "Ethereum" المشفرة بقيمة 620 مليون دولار، الأمر الذي تم الإبلاغ به في 29 مارس الماضي".

وأضاف: "سيواصل مكتب التحقيقات الفدرالية بالتعاون مع وزارة المالية والشركاء الآخرين في الحكومة الأمريكية الكشف عن إجراء كوريا الشمالية للأنشطة غير القانونية التي تشمل الجرائم الإلكترونية وسرقة العملات المشفرة بهدف تحقيق أرباح للنظام، ومكافحتها".

وكانت السلطات الأمريكية فرضت عقوبات على مجموعة الهاكرز "Lazarus Group" في سبتمبر عام 2019. وأفادت وسائل إعلام دولية الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة تحاول فرض قيود جديدة على كوريا الشمالية بسبب مواصلة إطلاقها الصواريخ الباليستية، وذلك عبر آليات مجلس الأمن الدولي. ويدعو مشروع قرار أمريكي لتخفيض صادرات النفط إلى كوريا الشمالية بمقدار مرتين، بالإضافة إلى حظر إمدادات التبغ إليها.

المصدر: تاس