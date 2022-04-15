البنتاغون: لم نرصد محاولات من قبل روسيا لاستهداف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لم ترصد أي محاولات من قبل روسيا لوقف نقل شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن "الرحلات إلى نقاط التمركز في المنطقة لا تزال مستمرة. ويستمر نقل تلك المواد على الأرض في أوكرانيا".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه "كل يوم تصل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية، والأسلحة والمعدات. كما قلنا سابقا سنواصل القيام بذلك بأسرع ما يمكن وبالأحجام الممكنة".

وجاء ذلك ردا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كانت هناك مخاوف من أن موسكو "قد تتحدى" توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أن أي شحنات تتضمن الأسلحة لأوكرانيا، ستكون "هدفا مشروعا" بالنسبة لروسيا.

المصدر: نوفوستي