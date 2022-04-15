 
مباشر

البنتاغون: لم نرصد محاولات من قبل روسيا لاستهداف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا

أخبار العالم

البنتاغون: لم نرصد محاولات من قبل روسيا لاستهداف نقل الأسلحة إلى أوكرانيا
AP Andrew Harnik
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stgy

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لم ترصد أي محاولات من قبل روسيا لوقف نقل شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، إن "الرحلات إلى نقاط التمركز في المنطقة لا تزال مستمرة. ويستمر نقل تلك المواد على الأرض في أوكرانيا".

إقرأ المزيد
البنتاغون: الخط الساخن مع موسكو بشأن أوكرانيا لا يزال قائما
البنتاغون: الخط الساخن مع موسكو بشأن أوكرانيا لا يزال قائما

وأضاف أنه "كل يوم تصل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية، والأسلحة والمعدات. كما قلنا سابقا سنواصل القيام بذلك بأسرع ما يمكن وبالأحجام الممكنة".

وجاء ذلك ردا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كانت هناك مخاوف من أن موسكو "قد تتحدى" توريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أن أي شحنات تتضمن الأسلحة لأوكرانيا، ستكون "هدفا مشروعا" بالنسبة لروسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا