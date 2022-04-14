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الوليد بن طلال يرفض اقتراح إيلون ماسك بشأن اقتناء "تويتر"

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الوليد بن طلال يرفض اقتراح إيلون ماسك بشأن اقتناء
AP Richard Drew
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رفض الأمير السعودي الوليد بن طلال اقتراح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لاقتناء الحزمة الكاملة من أسهم شركة "تويتر" الأمريكية.

وأكد ماسك اليوم الخميس، على حسابه في "تويتر" أنه اقترح اقتناء 100 بالمائة من أسهم "تويتر" بسعر 54.20 دولار مقابل كل منها، غير أن الأمير السعودي لكونه أحد أكبر مساهمي الشركة الأمريكية أعرب عن قناعته بأن هذا السعر غير مناسب.

وذكر الوليد بن طلال على حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: "لا أعتقد أن العرض المطروح من قبل إيلون ماسك (54.20 دولارا) يقترب من القيمة الجوهرية الفعلية لـ"تويتر" نظرا لأفق نموها".

وتابع: "نرفض أنا و"شركة المملكة القابضة" كأحد أكبر وأقدم مساهمي "تويتر" هذا العرض".

المصدر: RT

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