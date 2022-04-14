البرلمان الأوكراني يسمح بتجنيد الأجانب في الاستخبارات والجيش

أعلن نائب في البرلمان الأوكراني (مجلس الرادا) عن تبني قرار جديد يمهد لتوظيف المواطنين الأجانب في أجهزة الاستخبارات والقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكر النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" أليكسي غونتشارينكو، على قناته في تطبيق "تيليغرام"، أن القرار الجديد يسمح للمواطنين الأجانب بالعمل في الاستخبارات وكذلك أداء الخدمة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية لفترة ما بين ثلاث وخمس سنوات.

كما تبنى البرلمان اليوم، وفقا لغونتشارينكو، قانونا يحظر استخدام علامتي Z وV اللتين أصبحتا من أبرز رموز العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتصنيف روسيا "دولة إرهابية" وحظر الترويج لحكومتها.

كما صادق البرلمان على دعوة البرلمانات الأجنبية والمؤسسات الدولية إلى تصنيف تصرفات القوات الروسية في أوكرانيا "إبادة جماعية"، واللجوء إلى المنظمات الرياضية الدولية بطلب منع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات الدولية وإقالة الموظفين الذين يحملون جنسية هتين الدولتين.

المصدر: RT