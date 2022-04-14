البنتاغون: طراد "موسكفا" الروسي لا يزال عائما وسبب الحادث على متنه لم يتضح

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الطراد الصاروخي "موسكفا" ("موسكو") التابع لأسطول البحر الأسود الروسي لم يغرق على الرغم من الحادث الذي وقع أمس على متنه.

وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، في حديث إلى شبكة CNN اليوم الخميس، أن السفينة الرائدة لأسطول البحر الأسود الروسي لا تزال عائمة، على الرغم من تعرضها لأضرار واضحة جراء الحادث.

وقال: "وفقا لتقييماتنا، لا تزال السفينة قادرة على مواصلة طريقها، وهذا ما تفعله حاليا، ونعتقد أنها تتوجه شرقا، ومن المرجح أنها ستصل إلى سيفاستوبول لإجراء أعمال الترميم، لكننا لا نعرف بالتأكيد سبب حصول هذا الحادث".

ولفت كيربي إلى أن الطراد الروسي لحظة وقوع الحادث كان على بعد نحو 96 كلم جنوبي ميناء أوديسا الأوكراني مع عدة سفن روسية أخرى، مقرا بأن البنتاغون لا يستطيع التحقق من صحة ادعاءات مسؤولين أوكرانيين زعموا أن قوات بلدهم قصفت "موسكفا" بصواريخ مجنحة.

وتابع: "لسنا متأكدين مما حصل هناك، ووفقا لتقييماتنا دوى هناك انفجار واحد على الأقل على متن الطراد، وهو كان كبيرا وألحق ضررا ملموسا بالسفينة".

وأشار كيربي إلى مؤشرات على أن سفنا روسية أخرى حاولت عقب الانفجار الوصول لمساعدة "موسكفا"، لكن ذلك "لم يكن لازما على ما يبدو"، متعهدا بأن الولايات المتحدة ستواصل متابعة تحركات الطراد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن "موسكفا" لم تغرق وأنه تم إطفاء الحريق الذي اندلع أمس على متنها وتسبب في انفجار بعض الذخيرة فيها.

المصدر: "سي إن إن"