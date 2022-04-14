لجنة التحقيقات الروسية تتهم الجيش الأوكراني باستخدام مروحيات لقصف بلدة في مقاطعة بريانسك

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن الجيش الأوكراني استخدم مروحيات عسكرية لقصف بلدة كليموفو في مقاطعة بريانسك غرب روسيا اليوم الخميس.

وذكرت لجنة التحقيقات الروسية في بيان لها أن "عسكريي القوات المسلحة الأوكرانية خرقوا المجال الجوي لروسيا باستخدام مروحيتين قتاليتين موزدتين بأسلحة هجومية ثقيلة".

وتابع البيان أن المروحيتين حلقتا على ارتفاع منخفض وشنتا ما لا يقل عن ست غارات على منازل سكنية في بلدة كليموفو بمقاطعة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك.

وأكدت لجنة التحقيقات أن القصف ألحق أضررا بستة منازل على الأقل في البلدة وخلف سبعة مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، منهم طفل من مواليد عام 2020.

وذكرت اللجنة أن المحققين يعملون على كشف ملابسات الهجوم بغية تحديد المسؤولين وملاحقتهم.

المصدر: RT