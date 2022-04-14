طهران: معلومات كاميرات مراقبة وكالة الطاقة الذرية ستبقى محفوظة لدينا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أن المعلومات المرتبطة بكاميرات المراقبة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نطنز النووية، "ستبقى محفوظة لدى إيران".

وجاء ذلك على لسان مسؤول ممثلية إيران الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا محمد رضا غائبي، حيث أكد أنه "ما دامت إيران لم تبدأ بعد بتنفيذ بنود الاتفاق النووي، فإن المعلومات المرتبطة بكاميرات المراقبة ستبقى محفوظة لدى إيران ولن يتم تسليمها إلى الوكالة".

وأضاف أن "الوكالة الذرية غير متصلة بالمعلومات المخزنة في الكاميرات المراقبة المنصوبة داخل منشأة نطنز".

ويأتي تصريح رضا غائبي بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهت، في 12 أبريل الجاري، من تثبيت كاميرات مراقبة في ورشة جديدة لأجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز.

المصدر: "فارس"