القضاء الألماني يتهم مواطنا سوريا بارتكاب "جرائم حرب"

وجه القضاء الألماني، اليوم الخميس، اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم قتل لرجل قيل إنه ألقى قنبلة يدوية على مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات غذائية في دمشق عام 2014.

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وقال المدعون، إن الرجل الذي تم تحديده باسم موفق دال. تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، كان عضوا في حركة (فلسطين حرة)، وهي إحدى الجماعات التي كانت تسيطر على حي اليرموك بالعاصمة السورية في ذلك الوقت.

وأضافوا أن المشتبه به أطلق في 23 مارس 2014 قنبلة يدوية من سلاح مضاد للدبابات على حشد في ساحة بحي اليرموك، كان ينتظر مساعدات غذائية من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وإصابة ثلاثة بجروح، بينهم طفل في السادسة.

ووجهت محكمة ببرلين للرجل، تهمة ارتكاب جرائم حرب، وسبع تهم بالقتل، وثلاث تهم بمحاولة القتل، وثلاث تهم بالإيذاء الجسدي.

المصدر: أ ب