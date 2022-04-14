بولندا تخطط لتدمير نحو 60 نصبا تذكاريا تعود إلى العهد السوفيتي

يقترح معهد الذاكرة الوطنية في بولندا للإدارات المحلية إزالة نحو 60 تمثالا وعلامة تذكارية تعود برأيه إلى العهد السوفيتي.

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ونقلت إذاعة "Gdansk"، اليوم الخميس، عن تصريح رئيس المعهد، كارول نافروتسكي، قوله: "تعد إزالة الرموز السوفيتية مسؤولية لجميع الإدارات المحلية. هناك حوالي 60 مكانا في قائمتنا حيث يجب إزالة (مثل هذه الرموز)".

وذكر أن هذه الخطوات تأتي اعتمادا على القانون حول "حظر الدعاية الشيوعية" الذي تبنته الحكومة البولندية في عام 2016، مضيفا أن العمليات المقبلة لإزالة مثل هذه المعالم ستتم في دائرتي شلينسكي وفيلكوبولسكي العسكريتين.

ورفضت بلدية مدينة غدانسك البولندية، أمس الأربعاء، تنفيذ مطلب معهد الذاكرة الوطنية بشأن إزالة دبابة "تي-34" السوفيتية التي تقف على قاعدة خاصة في ساحة زفيتشينستفا (النصر) بالمدينة.

وكان يوجد في عام 1997 في بولندا 561 نصبا تذكاريا للجنود السوفييت. وتدل معلومات الفحص الذي أجراه الدبلوماسيون الروس ابتداء من منتصف عام 2020 وقبل بداية عام 2021 على أنه بقيت 112 نصبا تذكاريا فقط في شكلها الأصلي في أماكنها الأصلية. وتمت في مارس الماضي في قرية خجوفيتسيه في جنوب بولندا إزالة تمثال تذكاري آخر للجيش السوفيتي في شكل مسلة طولها 5 أمتار عليها نجمة حمراء في أعلاها.

يذكر أن 600 ألف جندي سوفيتي ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير الأراضي البولندية من الغزاة النازيين.

المصدر: تاس