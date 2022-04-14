البيت الأبيض: واشنطن مستعدة لدرس إمكانية إلغاء عدد من العقوبات إذا توصلت موسكو وكييف إلى اتفاق

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لبحث إمكانية رفع عدد من العقوبات المفروضة ضد روسيا إذا توصلت موسكو وكييف إلى اتفاق.

كما أكدت واشنطن أن الجانب الأمريكي لا يشارك بشكل مباشر في عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مصدر في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية ستتخذ خطوات عملية لمنع أوروبا من استيراد الطاقة من روسيا.

وأضاف أن الولايات المتحدة قد تعلن خلال الأسبوعين المقبلين، عن إجراءات ضد الشركات الروسية والدول الأخرى التي تتحايل على العقوبات.

ووفقا للمصدر ذاته تمت مناقشة زيارة بايدن إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التخطيط لها بجدية.

المصدر: وكالات