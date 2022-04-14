بعد ماكرون.. لوبان ترفض وصف العملية الروسية في أوكرانيا "إبادة جماعية"

رفضت المرشحة اليمينية في انتخابات الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" بحق العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا.

وقالت لوبان، في حوار مع قناة France 2: "الإبادة الجماعية مصطلح قانوني واضح للغاية لا يتوافق مع الحقائق المعروفة في الوقت الحالي (بخصوص النزاع في أوكرانيا)".

في الوقت نفسه، أعربت زعيمة "التجمع الوطني" الفرنسي عن قناعتها بأن قتل المدنيين يمثل جريمة حرب، مشيرة إلى أنها تطلب من الأمم المتحدة إجراء تحقيق مفصل في جرائم حرب مزعومة خلال النزاع الحالي في أوكرانيا.

وكان منافس لوبان في الصراع الانتخابي، الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، قد أبدى يوم أمس أيضا معارضته لاستخدام نظيره الأمريكي جو بايدن مصطلح "الإبادة الجماعية" بحق العملية الروسية في أوكرانيا، داعيا إلى "توخي الحيطة في استخدام المصطلحات".

المصدر: "نوفوستي"