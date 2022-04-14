الرئيس الإيراني يهنئ رئيس وزراء باكستان الجديد

هنأ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رئيس وزراء باكستان الجديد، شهباز شريف، بمناسبة انتخابه لهذا المنصب، معربا عن أمله في أن تؤدي المرحلة القادمة إلى المزيد من التعاون بين البلدين.

وأكد رئيسي في رسالة التهنئة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دائما لتعزيز التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية في جميع المجالات، بما في ذلك خلال المرحلة الجديدة.

وانتخب أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان الباكستاني) هذا الأسبوع، شهباز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية والمرشح المشترك للحركة الديمقراطية الباكستانية، كرئيس لوزراء باكستان الثالث والعشرين، بعد حجب الثقة عن حكومة عمران خان رئيس حركة "الإنصاف".

المصدر: "إرنا"