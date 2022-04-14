لابيد: سموتريش وأيمن عودة يعملان معا لزعزعة الحكومة

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، عضو الكنيست من المعارضة، بتسلئيل سموتريش، معتبرا أنه ورئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، يعملان معا للتسبب بزعزعة الحكومة والدولة.

وقال لابيد إن "سموتريش يعتقد أنه مختار الله، هو يقرر أي يهودي يحق له الدخول الى الكنيس في السبت والأعياد، وأيمن عودة الذي يهاجم عناصر شرطة عرب فقط لأنهم قرروا أن يصبحوا جزءا من الكفاح ضد العنف والإرهاب".

وتوجه لابيد أيضا إلى الفلسطينيين على ضوء موجة العمليات الأخيرة والتسهيلات لدخول الحرم القدسي، وقال: "في كل مكان يخرج منه إرهاب، سيضرب وسيضرب ضربة قاسية. من يحافظ على الهدوء، سياستنا هي بأننا سنسمح له بالخروج للعمل، وإعالة عائلته، والاحتفال برمضان بدون إزعاج".

وجاء الهجوم على سموتريش على خلفية تصريحات هاجم فيها أعضاء الحكومة من اليمين، ودعا إلى عدم السماح لهم للدخول الى الكنيس بسبب انتماءاتهم السياسية.

المصدر: i24news