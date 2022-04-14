تشاووش أوغلو: من الضروري عقد اجتماعات بين أنقرة ويريفان لتطبيع العلاقات

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن ضرورة عقد اجتماعات بين الممثلين الخاصين لأنقرة ويريفان في تركيا أو أرمينيا.

وقال الوزير في مقابلة مع قناة NTV: "إذا كنا نتحدث عن تطبيع العلاقات، فلماذا لا نعقد اجتماعات في تركيا أو أرمينيا؟ لقد أعربنا عن هذا الاستعداد"، مضيفا أنه سيعقد الاجتماع الثالث التالي للمبعوثين الخاصين عن تركيا وأرمينيا في فيينا.

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وكانت أنقرة ويريفان قد عينتا المبعوثين في منتصف ديسمبر الماضي، تمهيدا للتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، إذ أنه لم تقم كل من تركيا وأرمينيا يوما علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، وحدودهما البرية مقفلة منذ عام 1991.

المصدر: نوفوستي