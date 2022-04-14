شهباز شريف يدعو إلى إصلاح اقتصاد باكستان بشكل عاجل

قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شريف، إن اقتصاد البلاد كان راكدا في عهد سلفه عمران خان، داعيا إلى إصلاحه بشكل عاجل.

وخلال زيارة أجراها لمشروع مترو أنفاق في روالبندي، اشتكى شريف من وتيرة تطوير البنية التحتية.

وقال في تغريدة على "تويتر: "ظلت جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا راكدة في ظل حكومة ع.خ (عمران خان)".

Metro Bus project from Peshawar Morr to Airport is still incomplete after 5 years. Have ordered inquiry into delay & quick completion of remaining work. Unfortunate that public welfare proj suffered delays & cost overruns. Almost all sectors of economy remained stagnant under IK. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 14, 2022

وأعلن أنه سينظم مسيرات مرتين أسبوعيا في جميع أنحاء البلاد حتى تحديد موعد جديد للانتخابات، وتوجه إلى الشباب قائلا: "استعدوا، سأنزل معكم إلى الشوارع. سأخرج في كل مدينة، وسأواصل الخروج حتى يضطروا إلى إجراء انتخابات".

المصدر: "أ ف ب"