القضاء الفرنسي يحقق في جرائم حرب محتملة ضد مواطنين فرنسيين في أوكرانيا

بدأ جهاز مكافحة الإرهاب في فرنسا التحقيق في 4 قضايا حول جرائم حرب محتملة ضد مواطنين فرنسيين في أوكرانيا.

وقال مدير الإدارة المركزية لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، جان فيليب رايلان، إن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا فتح أربعة تحقيقات في جرائم حرب محتملة ضد مواطنين فرنسيين في أوكرانيا.

وأضاف في تصريح لقناة "بي إف إم" التلفزيونية: "تم فتح أربعة تحقيقات من قبل مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب ومكتب مكافحة الجرائم ضد الإنسانية. لقد جمعنا بالفعل المعلومات اللازمة للمضي قدما في هذه القضايا".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة فنية من وزارة الداخلية الفرنسية وصلت الاثنين الماضي، إلى أوكرانيا لمساعدة الخبراء الأوكرانيين، وضمت المجموعة خبيرين في الطب الشرعي ونحو 15 من عناصر الدرك.

المصدر: نوفوستي