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اعتقال أربعة يهود بتهمة التخطيط لـ"ذبح قرابين" في الحرم القدسي

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اعتقال أربعة يهود بتهمة التخطيط لـ
AFP
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أربعة يهود في العشرينات من العمر، بعد الاشتباه في أنهم كانوا يخططون لـ"ذبح قرابين" في الحرم القدسي في البلدة القديمة بالقدس، في أثناء عيد الفصح اليهودي.

واعتقل المشتبه بهم، وهم من سكان القدس والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، واقتيدوا للاستجواب بعد أن عثرت الشرطة على ماعز في أحد منازل المشتبه بهم.

وقامت جماعة "العودة إلى الجبل" المتطرفة، التي تدعو إلى بناء معبد يهودي ثالث في الموقع الذي كان يضم المعبدين التوراتيين، بتوزيع نشرة تقدم جائزة نقدية لأي شخص يتمكن من تقديم ذبيحة حية في الحرم القدس، ولأي شخص يتم اعتقاله أثناء محاولة القيام بذلك.

وأكدت الشرطة في بيان أنها "ستستمر في العمل في القدس وفي أي مكان آخر مع جميع الأجهزة الأمنية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ضد أي شخص يحاول انتهاك الأنظمة والقوانين المعمول بها في الحرم القدسي والأماكن المقدسة الأخرى في المدينة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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