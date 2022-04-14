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ألمانيا.. توقيف 4 متطرفين بتهمة "التحضير لهجمات تفجيرية"

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ألمانيا.. توقيف 4 متطرفين بتهمة
Globallookpress
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ضبطت السلطات الأمنية الألمانية أربعة أعضاء في جماعة يمينية متطرفة، بتهمة "التخطيط لهجمات تفجيرية وأعمال عنف أخرى".

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وقال ممثلو الادعاء في مدينة كوبلنز، إن ألمانيا ألقت القبض على أربعة أعضاء في جماعة يمينية متطرفة، بسبب "التخطيط لهجمات تفجيرية وأعمال عنف أخرى".

كما اتهم المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و55 عاما من جماعة "الوطنيون المتحدون" بالتخطيط لعملية "اختطاف شخصيات عامة معروفة".

وقالت مصادر في وزارة الصحة، إن وزير الصحة كارل لوترباخ كان من بين المستهدفين، لأن هذه الجماعة تعارض التقييدات المتعلقة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب 

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