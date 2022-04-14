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بيسكوف: إذا أرادات الولايات المتحدة السلام في أوروبا عليها وقف إمداد كييف بالسلاح

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بيسكوف: إذا أرادات الولايات المتحدة السلام في أوروبا عليها وقف إمداد كييف بالسلاح
Globallookpress
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قال الناطق الرسمي للكرملين، ديميتري بيسكوف، إنه بإمكان الولايات المتحدة التوقف عن إمداد أوكرانيا بالسلاح، إذا أرادت واشنطن إحلال السلام في أوروبا.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "يمكن للولايات المتحدة أن تتوقف عن مساعدة أوكرانيا إذا أرادت تعزيز السلام والاستقرار في القارة الأوروبية، وتشجيع أوكرانيا على تنفيذ الشروط التي وضعتها روسيا".

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وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار جديد لتزويد كييف بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار، تتضمن 11 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17، وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى.

المصدر: تاس

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