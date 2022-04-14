مسؤول: زيارة رؤساء بولندا وبلدان البلطيق إلى كييف كانت تتحمور حول إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

صرح نائب وزير الخارجية البولندي، بافل يابلونسكي، أن رؤساء كل من بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا بحثوا إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في أثناء زيارتهم أمس لكييف.

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وقال يابلونسكي في حديثه لإذاعة "RMF"، اليوم الخميس أن "معركة دبابات كبيرة ستتم على الأرجح في شرق أوكرانيا في الأيام القريبة القادمة"، مضيفا: "تجرى كل الأحاديث مع أوكرانيا اليوم حول ما الذي تحتاج إليه للانتصار في هذه المعركة. كان ذلك موضوعا رئيسيا لمحادثات الرؤساء في كييف".

وشدد الدبلوماسي البولندي أيضا على "ضرورة التسليم والدعم في مجال التعاون بين أجهزة الاستخبارات".

وتوجه الرئيس البولندي، أندجي دودا، صباح أمس الأربعاء إلى كييف، على متن القطار، مع الرؤساء اللاتفي والليتواني والإستوني. وزاروا خلال جولتهم في أوكرانيا قرية بوروديانكا بمقاطعة كييف، كما أجروا لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: تاس