الهند.. مصرع 6 وإصابة آخرين بحروق في انفجار داخل مصنع للأدوية

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الخميس، مصرع ستة عمال وإصابة 13 آخرين بحروق، إثر نشوب حريق في مصنع للأدوية.

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وأوضح ضابط الشرطة، راهول ديف شارما، أن الحريق اندلع بسبب تسرب كيميائي لحمض النيتريك أحادي الميثيل، والمستخدم في تصنيع عدة أنواع من البوليمرات، في قرية أكيريديغوديم بولاية أندرا براديش، ما تسبب في وقوع انفجار، لافتا إلى أن خمسة عمال قتلوا فورا، وتوفى السادس فى المستشفى متأثرا بجروحه.

وأضاف: "تم نقل 13 عاملا للمستشفى في حالة حرجة، حيث أصيبوا بحروق نسبتها 80 بالمائة"، مؤكدا أن السلطات تحقق في سبب التسرب.

يذكر أن حريقا ناجما عن ماس كهربائي في مصنع لحقائب اليد في نيودلهي عام 2019 تسبب في مقتل 43 شخصا.

كما أدى حريق ثان ذلك العام في مطبخ غير قانوني على سطح مبنى مكون من ستة طوابق إلى مقتل 17 شخصا في نيودلهي أيضا.

المصدر: أ ب