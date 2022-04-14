تركيا تعلن أن مسيرات "العنقاء-بي" تنجح في تحديد الألغام البحرية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، نجاح مسيّرات "العنقاء – بي" في تحديد مواقع الألغام البحرية، باستخدام أنظمة رادار.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات البحرية التركية زودت مسيرات العنقاء – بي بنظامي الرادار "SARPER"، و"MILSER"، مبينة أن القوات استخدمت المسيرات في تجارب تحديد ألغام بحرية منجرفة، في خليج أكساز بمنطقة مرمريس في ولاية موغلا بجنوب غرب البلاد.

وأكدت أن المسيرات أتمت الاختبارات بنجاح، كما نشرت صورا لها خلال العملية.

المصدر: "الأناضول"