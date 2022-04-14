"أنصار الله" ترفض موقف مجلس الأمن الدولي بشأن نقل السلطة في اليمن

علقت جماعة "أنصار الله" (الحوثية) اليمنية، اليوم الخميس، على بيان مجلس الأمن الدولي المرحب بانتقال السلطة في اليمن من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مجلس قيادة رئاسي.

وقال عضو الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" عبد الملك العجري، عبر "تويتر": "ليس غريبا أن يرحب مجلس الامن بالنقل السعودي للسلطة من هادي لرشاد، فهو مستعد للترحيب بأي حاكم تنصبه الرياض لليمن حتى لو أنها نصبت مجنونا أو فاقدا للأهلية لرحبوا" .

وأضاف: "الشرعية بنظرهم منذ عام 2011 أمر يقرره الخارج، والسعودية تحديدا، بصفتها الوصي الشرعي، ولا علاقة لها بارادة اليمنيين".

ورأى العجري وهو عضو المكتب السياسي في حركة "أنصار الله"، أن موقف مجلس الأمن الدولي "يحاول مصادرة حقوق الشعب اليمني السيادية، وتزييف ارادته، وازدراءه"، على حد تعبيره.

وأكد العضو المفاوض في "أنصار الله"، رفض جماعته بيان مجلس الأمن، بالقول: "هذا الموقف لن يقابل من شعبنا إلا بالاحتقار له ولأصحابه".

واعتبر القيادي في "أنصار الله" أن السيطرة العسكرية لـ"أنصار الله" على كافة مناطق اليمن سيكسب الجماعة "الشرعية"، قائلا: "شعبنا سيخوض مع جيشه ولجانه معركته الوطنية حتى يفرض شرعيته ويستعيد كامل حقوقه السيادية من كل من يعتقد أن له الحق في مصادرتها، كائنا من كان".

ويأتي موقف "أنصار الله" غداة إعلان مجلس الأمن الدولي، تأييده لإعلان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، نقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي.

وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان صحافي، إنهم "يأملون في أن يشكل نقل السلطة خطوة مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية ومملوكة لليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد هدنة 02 أبريل".

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، جماعة الحوثيين إلى "الانخراط والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جهوده لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار والتفاوض على حل سياسي شامل"، مشددين على "أهمية مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة على الأقل، تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، على النحو المشار إليه في القرار 2624 (2022)".

ويوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قراراً يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي يمني، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.

المصدر: سبوتنيك