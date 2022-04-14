وزير الاقتصاد الألماني يعلق على عدم رغبة أوكرانيا في استقبال شتاينماير

أكد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، دعم برلين لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه يعتبر قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عدم استقبال نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير خاطئا.

وقال هابيك في حديث لمجموعة "فونكه" الإعلامية، إن "الرئيس الاتحادي ليس شخصية عادية، بل هو يمثل ألمانيا. ولذلك فإن رفض استقباله من قبل زيلينسكي هو رفض لألمانيا".

إقرأ المزيد

وتابع: "لدي احترام كبير لما يقوم به الأوكرانيون والرئيس زيلينسكي في الوضع الحالي، ولكن هذا القرار خاطئ".

وأضاف: "للأسف اضطر للقول إن الجانب الأوكراني ارتكب خطأ دبلوماسيا".

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أفادت بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفض استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، معتبرا مواقفه السابقة "مرنة للغاية" تجاه روسيا.

وعبرت ألمانيا عن استغرابها من قرار زيلينسكي الذي انتقده مختلف السياسيين الألمان.

المصدر: تاس