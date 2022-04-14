الرئيس البرازيلي يقلل من أهمية شراء الجيش 50 ألف قرص منشطات جنسية

قلل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، من أهمية شراء الجيش البرازيلي كمية من عقار "السيلدينافيل" المكافئ لعقار "فياغرا" المنشط الجنسي، عقب طلب المعارضة التدقيق بهذه الصفقة.

وتطرق بولسونارو خلال اجتماع مع رؤساء الكنائس الانجيلية في القصر الرئاسي إلى القضية، قائلا: "ربما كان العدد الإجمالي 50 ألف قرص.. مع كل الاحترام، هذا لا يعد شيئا"، وذلك بعد يومين من الكشف عن شراء القوات المسلحة البرازيلية كمية ملحوظة منشطات جنسية.

وأضاف: "من الواضح أن هذا مخصص في الغالب للمتقاعدين وأفراد القوات خارج الخدمة"، مكررا ما أعلنت عنه وزارة الدفاع في تبريرها، بأن "هذه الأقراص ستستخدم من قبل الجيش لعلاج أمراض ارتفاع ضغط الدم والروماتيزم".

ولم يعلق بولسونارو على مسألة استفزازية أخرى تناقلها مستخدمو الانترنت، وتفيد بـ"شراء الجيش 60 دعامة قضيب يتم زرعها في عملية جراحية للمساعدة على الانتصاب"، لكنه هاجم وسائل الإعلام لتضخيمها الأمور، وقال: "نتلقى كل يوم إساءات في الصحافة التي تتصرف بسوء نية".

وتم الكشف عن عمليات الشراء هذه من قبل نائب معارض حصل على التفاصيل من خلال قانون حرية الحصول على المعلومات.

المصدر: "أ ف ب"