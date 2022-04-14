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كرواتيا: طائرة مسيّرة سوفيتية الصنع تحطمت بزغرب كانت تحمل قنبلة شديدة الانفجار

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كرواتيا: طائرة مسيّرة سوفيتية الصنع تحطمت بزغرب كانت تحمل قنبلة شديدة الانفجار
Gettyimages.ru
طائرة بدون طيار
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أعلنت السلطات الكرواتية أن "طائرة مسيّرة سوفيتية الصنع تحطمت في العاصمة زغرب في 11 مارس الماضي، كانت تحمل قنبلة شديدة الانفجار من نوع OFAB-100-120".

وقال الخبراء في مكتب المدعي العام في منطقة زوبانيسك بالعاصمة زغرب إن "طائرة بدون طيار سوفيتية الصنع تحطمت في زغرب ليلة 11 مارس، كانت تحمل قنبلة من نوع OFAB-100-120، انفجرت عند الاصطدام".

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وقال الرائد مايل توميتش من مديرية دعم القوات المسلحة الكرواتية إن "شظايا من قنبلة شديدة الانفجار من نوع OFAB-100-120 وصاعق AVU-ET كان مثبتا على مقدمة الطائرة، عثر عليها في موقع الحادثة".

المصدر: "نوفوستي" 

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