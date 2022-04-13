البنتاغون يعلق على توريدات وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية إلى أوكرانيا

أعلن البنتاغون أن التوريدات المخطط لها لوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والوقاية من الإشعاع لأوكرانيا لا تستند إلى معلومات محددة عن احتمال استخدام تلك الأسلحة هناك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، إن "الأوكرانيين طلبوا ذلك".

وتابع: "هل يستند ذلك إلى معلومات محددة وموثوق بها عن خطر استخدامها (الأسلحة) في منطقة معينة؟ لا. ولكن هناك إدراكا طويل الأمد لدينا بأن الروس لديهم قدرات لاستخدام مثل هذه الأسلحة".

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يذكر أن وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل تأتي ضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا.

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد أشارت إلى أن القوات الروسية لا تمتلك أسلحة كيميائية، حيث تم إنجاز عملية إتلاف كامل الترسانة الكيميائية الروسية في عام 2017.

المصدر: نوفوستي