تعيين رئيس جديد للمخابرات العسكرية الفرنسية بعد إطاحة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بسلفه

أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية بتعيين باريس الجنرال جاك لانغليد دي مونغرو رئيسا جديدا لمديرية المخابرات العسكرية في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الرئيس الجديد للمخابرات حل مكان سلفه (إريك فيدود) الذي تم فصله على خلفية مسؤوليته عن تقصير هذا الجهاز" في جمع المعلومات حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وأشارت إلى أن الجنرال دي مونغرو ليس غريبا عن الخدمات المتعلقة بالاستخبارات، حيث أدار مكتب المخابرات التابع لمركز تخطيط العمليات والقيادة من 2015 إلى 2017، وبعد ذلك تم تعيينه في وحدة العلاقات الخارجية التابعة لوزارة الدفاع في عهد الوزير فلورنس بارلي، كما قاد لواء المظلات الحادي عشر في تولوز بين العامين 2019 إلى 2021، ثم ترأس بعثة الاتحاد الأوروبي في جمهورية إفريقيا الوسطى حتى فبراير 2022.

المصدر: "إنترفاكس"