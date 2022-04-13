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زيلينسكي يقول إنه لم يتلق طلبا بشأن زيارة رئيس ألمانيا إلى أوكرانيا

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زيلينسكي يقول إنه لم يتلق طلبا بشأن زيارة رئيس ألمانيا إلى أوكرانيا
Globallookpress
رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
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قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إن مكتبه لم يتلق أي طلب من ألمانيا بخصوص زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رؤساء بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في كييف: "فيما يتعلق بألمانيا، بصفتي رئيسا، مكتبنا رسميا لم يتلق طلبا من رئيس ألمانيا ومكتب رئيس ألمانيا بخصوص زيارته إلى أوكرانيا".

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة "لأن تكون دولة عبور لألمانيا، إذا كانت هذه مسألة اقتصادية وليست سياسية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الألماني إن الجانب الأوكراني لا يريد زيارته إلى كييف. وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن "العلاقات الوثيقة" بين شتاينماير وموسكو كانت سبب رفض الزيارة.

المصدر: إنترفاكس

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