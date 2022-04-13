فرنسا تزود أوكرانيا بمعدات عسكرية قيمتها أكثر من 100 مليون يورو

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أن بلادها زودت أوكرانيا بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها أكثر من مئة مليون يورو.

وعقب اجتماعها مع نظيرها الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، كتبت الوزيرة في تغريدة: "لقد أعلنت لنظيري أن فرنسا ستقدم قدرات عسكرية إضافية، بالإضافة إلى 100 مليون يورو من المعدات التي تم التبرع بها بالفعل".

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وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الجيوش، أوضحت بارلي أن عمليات التسليم شملت "وسائل حماية ومعدات إلكترونية بصرية وأسلحة وذخيرة وأنظمة تسلح تلبي الاحتياجات التي عبرت عنها أوكرانيا".

ويضاف ذلك المبلغ إلى 500 مليون يورو إضافية أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي أنه خصصها لشراء معدات عسكرية، لتصل القيمة الإجمالية منذ بدء الأزمة الأوكرانية إلى 1.5 مليار يورو.

وأعلنت الوزارة في البيان استعداد فرنسا، مع شركائها، "لتزويد أوكرانيا مساندة عسكرية طويلة الأمد، بدعم من تعبئة صناعاتنا الدفاعية".

المصدر: "أ ف ب"